Rennradfahrer krachte am Gaisberg in ein Reh

Der 60-jährige Radfahrer fuhr am Freitagabend mit seinem Rennrad ins Tal als plötzlich ein Reh vor ihm auf der Fahrbahn stand. Trotz Vollbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stürzte und erlitt Abschürfungen an seiner linken Hand, am rechten Oberschenkel, sowie eine leichte Beule am Kopf.