Drei Grazer Polizisten wurden zu Lebensrettern

Bereits am 2. Oktober hatte sich der Notfall in Graz zugetragen. Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in die Sportplatzgasse gerufen. Eine Frau (54) hatte dort offensichtlich einen medizinischen Notfall in ihrer Wohnung erlitten. Dies erforderte den möglichst schnellen Einsatz eines Defibrillators.