„Widerliche“ Fake News von MFG verbreitet

Wie ein Lauffeuer verbreite sich am Donnerstag auf Facebook ein Beitrag der Liste MFG. Die Impfverweigerer schrieben darin, dass „die OÖ Gesundheitsholding und die GESPAG alle Krankenhäuser in OÖ angewiesen hat, alle Operationen an ungeimpften Menschen auf unbestimmte Zeit zu verschieben - Grund ist nicht die Überlastung.“ Binnen weniger Stunden wurde der Beitrag 300 mal geteilt und wild kommentiert.