Weihnachten startet: Christkindlmärkte öffnen

Wien dreht am Donnerstag das Licht an. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerchef Walter Ruck geben um 17 Uhr den Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen. 31 Gebiete erstrahlen in weihnachtlichem Glanz, und die Christkindlmärkte öffnen ihre Pforten.