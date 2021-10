Adventmarkt in Wien: Eintritt nur mit Armband?

Bangen für die Standbetreiber

Die Marktstandler werden nun schon wochenlang hingehalten, auch sie müssen Vorbereitungen treffen. „Anders als früher wird es wohl einen zentralen Eingang geben, an dem 2G kontrolliert wird“, vermutet Andreas Kahlig, der sich bereits seinen Stand am Weihnachtsmarkt am Hof in der Wiener Innenstadt gesichert hat. Ein Mega-Geschäft erwartet er sich ohnehin nicht, da viele Touristen, wie jene aus Asien, ausbleiben.