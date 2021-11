Tiere bei nächtlichem Brand in Münster getötet

Nächtlicher Brandalarm in Münster im Bezirk Kufstein! Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Donnerstag ein Gartenhaus in Brand. Zwei Hühner und zwei Enten, die sich im Gebäude befunden haben, konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und verendeten durch das Feuer.