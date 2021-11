„Ein steifer Rücken blieb mir erspart“

Die 17-jährige Lena Teichmeister litt an einer starken Deformierung der Wirbelsäule, die sich in der Pubertät bemerkbar machte. „Im Jahr 2015 war noch alles unauffällig und gerade. Dann hatte ich einen enormen Wachstumsschub mit starken Nackenschmerzen, die aber wieder verschwanden. Da habe ich mir noch nichts gedacht. Innerhalb von 2-2,5 Jahren traten jedoch immer wieder Rückenschmerzen auf, die stetig zunahmen. Ich konnte mich kaum bewegen, und langes Sitzen in der Schule war fast nicht mehr auszuhalten“, berichtet die junge Niederösterreicherin.