Mit den Pedalrittern durch die Stadtgeschichte

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ - der Titel der Ausstellung lässt erahnen, dass man hier nicht nur zu einer Tour des Lobes antreten will: „Graz war im Laufe der Geschichte eine Stadt der Radpioniere, was den Mythos der Radhauptstadt entstehen hat lassen“, sagt Ausstellungskurator Bernhard Bachinger. „Aber genauso oft hat man auch Trends verschlafen und den Anschluss verpasst.“ Diese Berg- und Talfahrt des Radfahrens in Graz verfolgt die Schau detailverliebt und mit einem Augenzwinkern.