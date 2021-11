„Squid Game“: Regisseur erwartet weitere Staffel

Der Regisseur der südkoreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ auf Netflix rechnet mit einer Fortsetzung der Produktion. „Wir sind in Gesprächen über die zweite Staffel“, so Hwang Dong-hyuk, der auch für das Buch verantwortlich zeichnet. „Es ist in meinem Kopf. Ich habe das Grundgerüst vor Augen, wir sind gerade im Brainstorming-Prozess.“