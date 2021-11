Traktoren der Ex demoliert: Rosenkrieg vor Gericht

Der Angeklagte bestreitet alles: „Sie hasst mich wie die Pest und will mir Steine in den Weg legen.“ Dass er in der Garage bei den Traktoren war, sollen Fotos einer Wildkamera beweisen. Der Angeklagte erklärte aber, seine Ex habe ihn geholt, um etwas am Traktor zu überprüfen. Die völlig konträren Aussagen der ehemals Liierten sorgten bei Richterin Sabine Pichler-Schadenbauer öfters für Stirnrunzeln. Weitere Zeugen sowie ein Gutachten über die Wildkamera-Fotos sollen Klarheit bringen - vertagt.