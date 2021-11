Land plant 50.000 Stiche in nur zehn Tagen

Auf die hohe Nachfrage reagierten die Zuständigen des Landes nun mit einer Ausweitung des Angebots: „In Bregenz und Nenzing werden beide Impfstraßen parallel hochgefahren“, erklärte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. An beiden Orten gibts den Stich mit oder ohne Anmeldung. In den vier Einkaufszentren (Messepark Dornbirn, Interspar Feldkirch, Zimbapark Bludenz und KDW Egg) kann während der Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag ohne Termin vorbeigeschaut werden. Insgesamt 50.000 Vorarlberger sollen so in den kommenden zehn Tagen geimpft werden.