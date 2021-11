Vier Beamte bändigten betrunkenen Randalierer

Am Nachmittag mehr als zwei Promille

An wüste Drohungen, Tritte oder Schläge gegen die insgesamt vier Beamten, die den 33-Jährigen schließlich aus einem Lokal in Innsbruck tragen mussten, in dem er und sein Kumpel randaliert hatten, konnte oder wollte sich der mehrfach vorbestrafte Mann nicht mehr erinnern. „Ich war schon ziemlich angetrunken“, gestand der Unruhestifter dann doch. „Sie hatten an diesem Nachmittag mehr als zwei Promille Alkohol im Blut“, brachte es der Richter auf den Punkt.