Pleitenserie! Bulls gewaltig unter Druck

Niederlagen pflastern den Weg der Kapfenberger Basketballer. Aber: Die Formkurve der Bulls zeigte zuletzt stetig nach oben. So forderten sie Bayreuth im Europacup bis aufs Blut, verloren unglücklich 79:83. Doch die Hoffnung, endlich über dem Berg zu sein, war in der Liga dann schon wieder futsch. Vernichtende 77:103-Abfuhr in Gmunden! „Das war nicht zum Anschauen! Dieser Rückschritt kam für uns alle überraschend“, gesteht General Manager Michael Schrittwieser, der mit den Bulls (Briggs und Krstic fallen aus) heute Mittwoch (19 Uhr) im Europacup die London Lions empfängt.



Siege müssen her

Elf Pleiten in Folge setzte es saisonübergreifend für die Mürztaler. „Wir können nicht warten, bis einmal ein Team daherkommt, das noch schwächer ist als wir. Daher steht alles zur Diskussion.“ Auch Coach Coffin und sein Betreuerstab. Drei Spiele stehen bis zur Teampause Ende November noch an. Da müssen Ergebnisse her, sonst wird die Luft dünn.