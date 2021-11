Anstieg bei Covid-Patienten in Tirols Spitälern

Am 1. November befanden sich in Tirol noch 103 Covid-Patienten in Spitalsbehandlung. Am Dienstag waren es bereits 160! Allein seit Montag kamen 20 weitere dazu, hieß es vonseiten des Landes. Die Zahl der Intensivpatienten lag aktuell bei 35 (plus 3 in den vergangenen 24 Stunden).