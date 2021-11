Der „Krone“-Wegweiser durch das 2G-Chaos

Was nutzen Maßnahmen, wenn Betriebe sie nicht kontrollieren?

Den Grünen Pass scannen, einen Ausweis verlangen, die Registrierung kontrollieren – nur selten wird in der Gastronomie vollständig kontrolliert. „Das System funktioniert bei uns nicht, viele Betriebe sind zu nachlässig“, sagen Branchenkenner. In anderen Ländern funktioniere das besser – daher berät man aktuell über Lösungen. Eine könnte ein verpflichtendes Scannen des Grünen Passes und damit die automatische digitale Registrierung an der Eingangstür sein. „In Italien funktioniert das sang- und klanglos.“ Gefragt, so die Experten, sei das Gesundheitsministerium mit einer klaren Vorgabe.