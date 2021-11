Gespaltene Bevölkerung, Ansturm auf Impfbusse

Freitagabend verkündete die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern die einheitlichen 2G-Regeln, die bereits ab Montag gelten werden. Sprich: Etwa zum Friseur, zu Wirten oder ins Fitnessstudio muss man geimpft oder genesen sein. Wobei ein Antikörper-Nachweis nicht mehr als Genesung zählt. In nur wenigen Stunden, am Samstagvormittag, bildeten sich an den Impfbussen bereits lange Schlangen von Impfwilligen. Der Antrieb? Höchst Unterschiedlich: von der Vermeidung des persönlichen Lockdowns als Ungeimpfter bis hin zur Auffrischung. Alle Altersgruppen waren dabei vertreten. Nicht alles lief dabei problemlos. So wurden Impfwillige wieder weggeschickt, weil der zweite Stich mit AstraZeneca erst vier Monate her ist. „Und das, nachdem ich eine Stunde lang gewartet habe und mir am Freitag versichert wurde, eine Impfung zu bekommen“, sagt eine Frau, die wegen Impfgegner im Freundeskreis lieber anonym bleiben möchte.