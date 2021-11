Corona: Wien stockt Impfkapazitäten weiter auf

Die seit Montag geltende 2G-Regel hat auch in Wien Einfluss auf die Impfdynamik gehabt: So ließen sich am gesamten vergangenen Wochenende mehr als 22.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen, der Andrang war doppelt so groß wie sonst. Die Kapazitäten in den Impfstraßen werden nun aufgestockt.