Sputnik-Bann lässt Hoteliers um Saisonniers bangen

Die Branche und auch der Lungauer hoffen nun auf eine Lösung in puncto Sputnik V – nach wie vor ist der Impfstoff in Österreich nicht zugelassen. Und gerade das bringt die Touristiker bei der Mitarbeitersuche in Bedrängnis, da altbewährte und neue Mitarbeiter aus Ungarn oder etwa auch aus Kroatien oft mit dem Impfstoff immunisiert wurden.