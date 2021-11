Wenn 2G nicht klappt: Quarantäne für Geimpfte?

Ab sofort gilt in Österreich eine umfassende 2G-Regelung, weitere Schritte sind aber nicht ausgeschlossen. „Wenn die 2G-Regel nicht greift, glaube ich, dass der nächste Schritt - so unpopulär das sein mag - wahrscheinlich sein wird, dass in manchen Bundesländern auch Geimpfte wieder in Quarantäne müssen“, sagt der Epidemiologe Gerald Gartlehner. Nach fünf Tagen soll ein „Freitesten“ möglich sein. Derzeit gelten Geimpfte als K2-Personen, müssen sich also nicht isolieren, wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten.