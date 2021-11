Aktivisten in Palästina mit „Pegaus“ ausspioniert

Die in Israel entwickelte Spähsoftware Pegasus ist offenbar auch zur Ausspähung palästinensischer zivilgesellschaftlicher Organisationen genutzt worden. Einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der in Irland ansässigen Menschenrechtsorganisation Frontline Defenders zufolge wurden mittels Pegasus sechs Mobiltelefone von Aktivisten palästinensischer Gruppen gehackt. Amnesty International und das Citizen Lab der Universität Toronto bestätigten die Ergebnisse.