WhatsApp-Chef zu Pegasus: „Das betrifft uns alle“

Journalisten fordern EU-Verbot für Pegasus-Software

Die Vereinigung der Europajournalisten/Association of European Journalists (AEJ) forderte indes am Samstag ein sofortiges EU-weites Einfuhr-Verbot der Überwachungssoftware. In einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangte die Organisation überdies eine offizielle Untersuchung darüber, inwieweit die Software oder andere Formen elektronischer Überwachung von den EU-Staaten verwendet werden, vor allem in Ungarn.