Mit einem Podcast couragiert dem Hass begegnen

Zur Erinnerung an die Opfer der Pogromnacht 1938 in Innsbruck hat das Museum Absam zusammen mit der Musiksammlung des Ferdinandeums eine Podcast-Episode produziert, die an den frühen Kampf von Josef Sagher gegen die antijudaistische und in der Moderne antisemitisch genutzte Ritualmordlegende von Rinn erinnert.