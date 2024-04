Schulprojekt fördert Mehrsprachigkeit

Schüler schreiben Texte in Sprache ihrer Wahl

Schüler mit Migrationshintergrund schreiben auf dem Blog sehr persönlich und in ihrer Herkunftssprache, warum sie diese bestimmte Geschichte gelesen haben und warum sie sie weiterempfehlen. „Ich habe mir einen Artikel über die Erforschung des Planeten Mars ausgesucht und eine Empfehlung in Panjabi verfasst“, erzählt Raman, die indische Wurzeln hat. Hamide wiederum hat sich für Türkisch entschieden.