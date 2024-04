Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die verschmuste Mischlingshündin Billy (ein Jahr alt) ist freundlich und gut mit anderen Hunden verträglich. Sie geht brav an der Leine und ist stubenrein. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am ruhigen Stadtrand bei einer aktiven Familie, die Spaß am gemeinsamen Training hat. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.