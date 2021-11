Salzburger Siegesfeier am Würstelstandl

Freund: Tür für Bundesliga-Konkurrenz bleibt offen

Ein Ende der Bullen-Dominanz ist nicht in Sicht. Ob die Konkurrenz in absehbarer Zeit eine Chance gegen die dominanten Salzburger hat? „Das liegt sicher zu einem großen Teil an uns“, gibt Freund offen zu. Ganz will er die Tür für den Rest der Liga aber auch in dieser Saison nicht schließen. „Es kann noch viel passieren.“