Aus für Gratis-Parken sorgt für Aufregung in Krems

Mit der aktuellen Debatte zeigt sich deutlich, was im kommenden Jahr (wieder einmal) zu einem der zentralen Wahlkampfthemen in der Wachaumetropole werden wird. Anlassfall ist das Gratis-Parken in der Adventzeit, das anders als in den vergangenen Jahren heuer gestrichen wurde. „Nachdem in Krems bereits keine corona-bedingten Ausnahmen gemacht und Parkgebühren weiter eingehoben wurden, will SPÖ-Bürgermeister Resch die Kremser nun auch in der Adventzeit zur Kasse bitten“, ärgert sich etwa FPÖ-Mandatar Christoph Hofbauer.