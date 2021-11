SPÖ: Aussperren von Ungeimpften reicht nicht

Mit heftiger Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung und deutlichen Worten hat sich am Samstag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu Wort gemeldet. So habe die Regierung „die letzten Monate nicht genützt und es verabsäumt, für eine höhere Impfbereitschaft zu sorgen“. Die flächendeckende Einführung der 2G-Regel bezeichnete sie aufgrund der aktuellen Entwicklung als „notwendig und richtig“ - allerdings werde das Aussperren von Ungeimpften alleine nicht reichen.