Fünfjähriger flüchtetevor Feuerwehr - große Suche!

Doch der Reihe nach

Am Freitag um 12.23 Uhr heulten in Holzhausen die Sirenen. In einem alleinstehenden, großen Bauernhof war die Hackschnitzelheizung in Brand geraten. Grundsätzlich ein „Klassiker“ - die Förderschnecke hatte blockiert, so das Feuer ausgelöst. Zwei Feuerwehren, die örtliche und jene der Nachbargemeinde Marchtrenk rückten gemeinsam an. Anfangs war die Mutter mit ihren drei Söhnen, der älteste hat gerade bei der Feuerwehrjugend angefangen, gemeinsam vor Ort.