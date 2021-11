Wachsende Sorgen um die Postfilialen im Ort

Die in die Wege geleitete Schließungen der Postfilialen in Kremsmünster, Asten, Grein, St. Martin/Mühlkreis und vor allem Vorchdorf lassen in vielen Gemeinden die Alarmglocken schrillen. Besonders laut in jenen 18 Orten, die kleiner sind als das 7600 Einwohner zählende Vorchdorf.