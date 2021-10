In fünf Gemeinden droht Schließung der Postämter

Spätestens in drei Monaten muss die Überprüfung abgeschlossen sein und Klarheit über die Zukunft des angeblich nicht rentablen Postamtes herrschen. So wie es derzeit aussieht, droht der Post in Vorchdorf nach 170 durchaus bewegten Jahren das Aus. So gab es im Laufe der Jahre etliche Übersiedelungen, etwa vom Schloss Hochhaus 1975 in das jetzige Gebäude in der Bahnhofstraße.