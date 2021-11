Verschärfungen: Touristiker rechnen mit 2G-Regel

Urlaub bald nur noch für Geimpfte und Genesene - angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen rechnen nun viele in der Tourismusbranche damit, dass die Regierung bald die 2G-Regel vorschreiben wird. „Wenn es jetzt eine 2G-Regel gibt, die uns hilft, in zwei oder drei Wochen zu einem halbwegs akzeptablen Ansteckungspotenzial zurückzukommen, wird das wahrscheinlich der beste Weg sein“, so Branchensprecherin Susanne Kraus-Winkler im Ö1-„Mittagsjournal“.