Bezirk Schwaz wieder Schauplatz großer Impfaktion

Aktionen in Bezirkshauptstadt und Gemeinden

Das Land plant nun weitere große Aktionen: Geimpft werde im Bezirk Schwaz am Samstag, 13. November, von 8 bis 20 Uhr und am Sonntag, 14. November von 8 bis 14 Uhr mit vorheriger Terminbuchung im SZentrum in der Bezirkshauptstadt. „An diesen beiden Tagen sind prinzipiell bis zu 3000 Impfungen möglich, Termine müssen vorab online unter www.tirolimpft.at gebucht werden“, hieß es in einer Aussendung.