Impfungsmarathon im Bezirk Schwaz abgeschlossen

Am Donnerstag hat die Durchimpfung der Bevölkerung des Bezirkes Schwaz in Tirol begonnen - am Dienstag war die Aktion beendet. „Rund 46.000 der insgesamt 64.000 infrage kommenden Personen ließen sich impfen“, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag mit. Vereinzelt sollen auch in den kommenden Tagen noch Impfungen in der Region stattfinden. Zudem wurde mit der Immunisierung der Über-65-Jährigen und der Risikopatienten in nahe liegenden Gemeinden begonnen.