GAK-Stürmer Peham bereut den Wechsel nicht

David Peham trifft heute (20.25 Uhr, live auf ORF Sport+) in der Zweiten Liga mit dem GAK auf seinen Ex-Klub Amstetten. Trotz schlechter Torquote hält er am Wechsel ins Profitum fest und bereut nichts. Der neue Trainer der „Rotjacken“ soll in der Länderspielpause kommen.