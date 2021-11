Lenker soll nach Tod von Radfahrer ins Gefängnis

Die Strecke fahre er oft. An jenem Abend waren dort zwei Brüder mit ihren E-Bikes zeitweise nebeneinander unterwegs. Einer sei in der Mitte der Fahrbahn gefahren: „Ich dachte, ich komme zwischen den Radlern durch“, schilderte der 41-Jährige. Doch der Radfahrer habe plötzlich nach rechts gelenkt – daraufhin kam es zum tödlichen Zusammenprall. Ob Übermut eine Rolle spielte, fragte Opfer-Anwalt Christian Schubert: „Nein“, meinte der 41-Jährige, eher die Gewöhnung. In seinen Schlussworten entschuldigte sich der 41-Jährige beim Bruder des Opfers. Gerade weil es damals eine Alko-Fahrt war, will die Richterin ein Signal an die Bevölkerung senden und verkündete zehn Monate teilbedingte Haft – drei davon soll der Flachgauer in der Zelle oder mit Fußfessel verbringen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.