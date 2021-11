Im Oktober gab es sieben Wolfsriss-Meldungen

Drei tote und angefressene Kälber und ein Schaf werden dem Wolf zugeschrieben, doch die Genanalyse belastet nur den Fuchs: in Pierbach am 5. Oktober ein Schaf, in Weyer (8. Oktober), Steinbach am Ziehberg (11. Oktober) und Weitersfelden (17. Oktober) jeweils Kälber. Dass trotz der DNA-Beweise gegen den Fuchs nicht doch das ein oder andere Mal ein Wolf seine Zähne im Spiel hatte, kann nicht ausgeschlossen werden, da sich bei längerer Liegezeit mehrere Tiere an Kadavern gütig tun, Genspuren verwischt werden.