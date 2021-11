Kleiner Piks - große Wirkung

Wussten Sie, dass seit Einführung der Schluckimpfung gegen Rotavirus (2006) die Spitalsaufnahmen aufgrund dieses aggressiven Magen-Darm-Virus um rund 90 Prozent zurückgegangen sind? Man muss also gar nicht so lange in die Vergangenheit zurückblicken, um Beispiele für die Errungenschaften von Impfungen zu finden. Dass ein Stich Leben zu retten vermag, zeigt uns allerdings auch die ältere Geschichte ganz deutlich. So konnten in den vergangenen Jahrzehnten manche schwere Krankheiten fast ganz besiegt werden. Als einer der gefährlichsten Krankheitserreger der Vergangenheit präsentierte sich das Pockenvirus. Lähmungen und Hirnschäden oder Blindheit hinterließ dieser Infekt im Körper.