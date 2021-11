Sturm: „Jetzt zeigt sich, wer ein Sieger-Typ ist“

Wenn Sturm am Donnerstagabend die Prüfung Real Sociedad auswärts in Spanien überstehen will, ist‘s gleichzeitig ein Charaktertest für die Spieler. Coach Christian Ilzer hofft auf eine Reaktion nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben Spielen. Die Grazer wird erstmals in dieser Saison - nach den Ausfällen von Hierländer, Gorenc-Stankovic und Kiteishvili - ein neuer Kapitän aufs Feld führen. Einer, der sich im Baskenland auskennt und auch einmal bei Sturm war, ist Marcus Pürk. Der Wiener war in letzter Zeit ein gefragter Mann.