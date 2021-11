Outdoor-Bekleidung wird immer nachhaltiger

Der Approach Down Hoody ist eine Bekleidungsschicht, die in kühlen Mehrseillängenrouten über einem Shirt oder beim Eisklettern und winterlichen Temperaturen im alpinen Gelände unter einer Shell getragen werden kann. Das ultraleichte Nylon Ripstop-Obermaterial des Approach Hoody ist mit der revolutionären Breathable Water Protection Technologie von Green Theme International ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine umweltfreundliche, PFC-freie DWR-Beschichtung, die gegenüber anderen DWR-Lösungen eine überlegene Performance und Strapazierfähigkeit zeigt. Die Wärmeisolierung aus RDS-zertifizierter HyperDRY-Gänsedaune mit einer Bauschkraft von 800 cuin sorgt für daunenweiche, stark komprimierbare Wärme, die schlechtem Wetter problemlos standhält. Zum Transport wird die Jacke in ihrer integrierten Handeinschubtasche verpackt und kann mit der integrierten Schlaufe am Klettergurt befestigt werden.