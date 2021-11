Salzburg: Schärfere Maßnahmen ab 8. November

Die FPP2-Maskenpflicht bleibt wie bisher in Geschäften des täglichen Gebrauchs wie Supermärkte und Apotheken, im gesamten Handel, bei körpernahen Dienstleistern und in Kultureinrichtungen aufrecht. Die Ausreisekontrollen in den Tennengauer Gemeinden Annaberg-Lungötz, St. Koloman und Adnet enden am Mittwoch um 24 Uhr.