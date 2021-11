„Fall Leonie“: Gutachten belastet drei Verdächtige

Mädchen starb an Überdosis Ecstasy

Auch der 22-Jährige, der in London in Auslieferungshaft sitzt, kommt in der Spurenlage vor, ebenso wie ein 18-Jähriger. Anfang nächsten Jahres soll über die Auslieferung entschieden werden. Keine DNA-Spur entdeckte man von einem 23-Jährigen, der die Drogen geliefert haben soll.