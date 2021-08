Mutter: „Aber mein Sohn hat Leonie doch geliebt“

„Mein Bub lebte lange in Auffanglagern“

Schlepper hätten sie alle zunächst in die Türkei gebracht, „von dort aus wurden wir – teilweise voneinander getrennt – in andere Länder überstellt“. Ali, angeblich alleine, in die Slowakei: „Damals war er zwölf.“ Weitere Stationen von ihm seien Tschechien und Rumänien gewesen. „Er vegetierte in Auffanglagern dahin. Bis er im vergangenen April endlich zu mir durfte. In meine 18-Quadratmeter-Wohnung in Wien.“