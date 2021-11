Pfandflasche für Wein als steirischer Erfolg

Die Steiermarkflasche, als wiederbefüllbare Flasche für steirischen Wein, wurde 2011 vom Land Steiermark, der Weinbauabteilung der Landwirtschaftskammer und der Spar ins Leben gerufen. Rund eine Million derartiger Flaschen befinden sich derzeit in der Steiermark in Umlauf, die an 430 Rückgabestellen (darunter 250 Spar-Filialen, neun Cent bekommt man dort pro Flasche vergütet) angenommen werden.