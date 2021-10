Winterreifenpflicht: Jetzt ist‘s Zeit zum Wechseln

Im Falle eines Unfalls mit Sommerreifen auf winterlicher Fahrbahn muss man - neben den Unfallfolgen - mit weiteren Unannehmlichkeiten rechnen: So muss die Haftpflichtversicherung zwar dem Geschädigten seinen Schaden ersetzen, die Kaskoversicherung kann eine Zahlung an den Pkw-Besitzer aber aufgrund „grober Fahrlässigkeit“ ablehnen. Der Experte rät daher, mit dem Reifenwechsel nicht auf den ersten Schnee zu warten. Auch Morgenfrost in Niederungen kann für eisglatte Straßen sorgen.