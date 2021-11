Auf zum vierten Gipfel

Während die Südtiroler Sonntag mit dem Heim-1:0 gegen KAC den dritten Sieg in Folge schafften und damit wieder Fahrt aufnahmen, feierte Salzburg gegen Villach mit „Heimkehrer“ Alex Rauchenwald mit dem 5:2 einen verdienten Erfolg. Der aufgrund des klaren Chancenplus schon nach zwei Dritteln feststehen hätte können. So brachte erst Schneiders zweiter Streich in Unterzahl zum 4:2 die endgültige Entscheidung. Baltram lieferte per Doppelpack seine ersten Saisontore ab. Dazu traf Loney bei seinem überraschenden Comeback nach fünfwöchigem Verletzungsausfall. „Es ist toll, wir wollten endlich wieder in regulärer Spielzeit gewinnen“, erklärte der Torjäger. In dessen Abwesenheit die Bulls in den letzten acht Liga-Spielen trotz vieler Ausfälle zwar zehn Punkte, aber keinen Dreier holten.