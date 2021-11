Heuboden fing während einer Hochzeitsfeier Feuer

Ganzer Wohnblock betroffen

Und auch in der Nacht zum Montag waren Florianijünger bei einem Großbrand in Mattighofen im Einsatz. Kurz vor ein Uhr früh kam es direkt am Stadtplatz zu einem Wohnungsbrand. Im Dachgeschoß mussten zwei Wohnungen kontrolliert, neun Bewohner ins Freie gebracht werden. Der 22-jährige Eigentümer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Braunau. Da das gesamte Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen und eine Wohnung komplett zerstört wurde, wird der Schaden auf bis zu 600.000 Euro geschätzt.