Austro-Crack Rossi mit zwei Assists bei Wild-Sieg

Eishockey-Talent Marco Rossi hatte am Sonntag mit zwei Assists einen großen Anteil am Sieg seines Teams Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) beigetragen. Der 20-jährige Vorarlberger bereitete beim 4:1-Erfolg über Manitoba Moose die Tore zum 3:0 (40.) und 4:0 (56.) vor und wurde zum drittbesten Spieler der Partie gewählt.