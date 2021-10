YouTuber sammelt eine Mio. Dollar für Flüchtlinge

Ein vor allem im arabischen Raum bekannter YouTube-Star hat mit einer Spendenaktion rund eine Million Dollar (865.000 Euro) für Flüchtlinge in der Region gesammelt. „Dankt Gott, wir haben die Million gesammelt!“, schrieb der als Abo Flah bekannte Influencer aus Kuwait bei Twitter in der Nacht auf Sonntag. Er hatte seit Freitag in einem Livestream mehr als 28 Stunden lang dazu aufgerufen, die Flüchtlinge im bevorstehenden Winter zu unterstützen.