„Aktion scharf“: Razzia bei Tiroler Paketfirma

Gemeinsam mit der Exekutive startete die Finanzpolizei am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh die Schwerpunktaktion bei dem Tiroler Paketverteilzentrum. „24 Frächter mit insgesamt 13 inländischen und 57 ausländischen Personen wurden der Kontrolle unterzogen. Auch die Betriebsstätte einer Transportfirma sowie ein von ihr angemietetes Wohnhaus wurden genauer untersucht. Dabei wurden zahlreiche Delikte aufgedeckt“, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums am Samstag.