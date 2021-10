Corona-Zahlen steigen: Es droht gleich Stufe 3

Im Spitalsbereich wird es eng

Wobei es auch im Spitalsbereich eng wird: 1370 Hospitalisierte gestern, um 81 mehr als tags davor. 280 davon auf der Intensiv – ein Plus von 15. So wird bald die 300er-Grenze bei den belegten Intensivbetten überschritten sein. Heißt: Wir stehen kurz vor Stufe 2 im Stufenplan der Regierung – mit Verschärfungen: 2 G (geimpft, genesen) für Nachtgastro und Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze mit mehr als 500 Personen, „Wohnzimmertests“ gelten nicht mehr. Aber: Stufe 2 hat eine Vorlaufzeit von sieben Tagen. Was bei dem Tempo, in dem die Zahlen steigen, bedeutet, dass wir noch vor Eintritt von Stufe 2 über die nächste Grenze (400 Betten) sein könnten. Dann springen wir praktisch direkt in Stufe 3, die keine Vorlaufzeit hat.